Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных союзников давить на Россию и «приближать мир силой», несмотря на заявления российского лидера Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров и урегулирования конфликта. Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

Украинский лидер отверг предложенные Путиным варианты разрешения конфликта.

«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе», — заявил он.

Зеленский обвинил Москву в желании продолжить конфликт или «получить паузу». Глава киевского режима проигнорировал слова президента РФ о том, что переговоры — «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украине, и России на историческую перспективу.

Ранее Путин напомнил о нелегитимности Зеленского, пояснив, что тот не вправе подписывать документы между сторонами в рамках мирных переговоров.