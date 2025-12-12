Владимир Зеленский сфотографировался на въезде в Купянск. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Предположительно, кадры сделаны на юго-западном въезде в город, со стороны села Соболевка, где в последнее время не велись боевые действия. Журналисты заметили, что в руках у Зеленского iPhone 17 pro.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные превратили в живой щит около 500 мирных жителей поселка Купянск-Узловой. Боевики и иностранные наемники заблокировали все выезды, чтобы на поселок не сбрасывали авиабомбы. Почти всех, кто пытался бежать, расстреляли.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на данные радиоперехвата сообщил, что солдаты одного из батальонов ВСУ пригрозили расправиться с командиром из-за того, что им не подвозят провизию и медикаменты и не помогают в бою.