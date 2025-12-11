Боевики ВСУ под Купянском начали угрожать командиру из-за голода

Под Купянском солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ пригрозили командиру расправой командиру из-за отсутствия поддержки и прекращения подвоза провизии и медикаментов. Об этом свидетельствует радиоперехват, сообщил ТАСС .

Брошенные под Купянск украинские военные занимались информационными диверсиями и съемкой видео из города. На аудиозапись попал диалог командира батальона с позывным Макет и командира группы с позывным Каштан.

Военнослужащий упрекал командование за отсутствие организации поставок провизии и медикаментов. По его словам, боевикам срочно нужны еда и перевязочные материалы.

«Что мне твое „подержись“? Вы там за кого нас держите? Пацаны, ну вы что? Вернемся, разберемся с вами. Вам только нужно от нас то видео какое-нибудь снять, заскочить куда-то», — сообщил военный в перехваченном радиоэфире.

Ранее на Украине засекретили статистику о количестве случаев дезертирства. Данные перестали публиковать для защиты национальной безопасности и сохранения стабильности в обществе.