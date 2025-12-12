Mash: ВСУ взяли в заложники около 500 мирных жителей в Купянске-Узловом

Украинские военные взяли в заложники приблизительно 500 мирных жителей в Купянске-Узловом. Людей специально держат в поселке, чтобы прикрываться ими как живым щитом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По словам местных жителей, боевики ВСУ заблокировали все выезды из населенного пункта, потому что боятся новых ударов российских авиабомб ФАБ-1500/3000. Почти всех гражданских, которые пытались сбежать – расстреляли. Кроме того, в регионе заметили группу колумбийских наемников.

Российские войска за последние сутки ликвидировали более 20 единиц техники 30-й механизированной бригады ВСУ. Сейчас в Купянске-Узловом остаются части 112-й бригады территориальной обороны и 116-й механизированной бригады — они вместе удерживают позицию.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска, Кучеровки, Куриловки и южной части Дмитрова (Мирнограда). Села Кучеровка и Куриловка расположены в Харьковской области и примыкают к Купянску.