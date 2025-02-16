Зеленский сделал два неожиданных признания о потерях ВСУ и Белом доме

Зеленский: потери ВСУ в зоне СВО могут быть на десятки тысяч бойцов больше

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что потери ВСУ могут быть на десятки тысяч больше за счет пропавших без вести. Также он признался, что ему необходимо встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, но поездка в США пока не готовится. Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Зеленский дал интервью модератору программы «Встреча с прессой» Кристен Велкер в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он дал понять, что никогда не пойдет на мирное соглашение, заключенное США и РФ без участия Украины.

Глава киевского режима высказался и о потенциальной сделке по редкоземельным минералам, отметив, что любое соглашение на эту тему должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США. По его словам, сейчас Киев готовит документ, в рамках которого американской бизнес будет инвестировать, но адвокаты должны еще его проработать.

Зеленский отметил, что ему необходимо встретиться с Трампом, но тот не позвал его в Саудовскую Аравию, а встречу в Белом доме пока не назначили. И только после этой встречи Киев будет готов встретиться с русскими.

Зеленский высказался и о ситуации на фронте, отметив, что потери ВСУ составляют порядка 46 тысяч солдат на сегодняшний день.

«Есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. Наверняка знать нельзя», — добавил он.

Ранее спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что делегация США вылетела в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры с российскими представителями.

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