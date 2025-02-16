Зеленский сделал два неожиданных признания о потерях ВСУ и Белом доме

Зеленский: потери ВСУ в зоне СВО могут быть на десятки тысяч бойцов больше

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что потери ВСУ могут быть на десятки тысяч больше за счет пропавших без вести. Также он признался, что ему необходимо встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, но поездка в США пока не готовится. Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому телеканалу NBC .

Зеленский дал интервью модератору программы «Встреча с прессой» Кристен Велкер в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он дал понять, что никогда не пойдет на мирное соглашение, заключенное США и РФ без участия Украины.

Глава киевского режима высказался и о потенциальной сделке по редкоземельным минералам, отметив, что любое соглашение на эту тему должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США. По его словам, сейчас Киев готовит документ, в рамках которого американской бизнес будет инвестировать, но адвокаты должны еще его проработать.

Зеленский отметил, что ему необходимо встретиться с Трампом, но тот не позвал его в Саудовскую Аравию, а встречу в Белом доме пока не назначили. И только после этой встречи Киев будет готов встретиться с русскими.

Зеленский высказался и о ситуации на фронте, отметив, что потери ВСУ составляют порядка 46 тысяч солдат на сегодняшний день.

«Есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. Наверняка знать нельзя», — добавил он.

Ранее спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что делегация США вылетела в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры с российскими представителями.