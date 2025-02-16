Делегация США вылетела в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

В воскресенье, 16 февраля, делегация США отправится в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры с представителями России. Об этом сообщил Fox News спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

«Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента», — сказал он.

Уиткофф выразил надежду на хороший прогресс по решение российско-украинского конфликта. Он также добавил, что Украина станет частью переговоров.

Спецпредставитель Трампа воздержался от ответа на вопрос, ждут ли Соединенные Штаты территориальных уступок от Украины. По его словам, в первую очередь речь пойдет о строительстве доверия с Россией.

Украинская делегация уже прибыла в Саудовскую Аравию, заявила министр экономики страны Юлия Свириденко. Представители страны приступили к подготовке визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что согласен прилететь в Москву для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса.