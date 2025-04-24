Зеленский саркастически поблагодарил США за предложение по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на непостоянство американского лидера Дональда Трампа в вопросе принадлежности Крыма. В соцсети X он припомнил ему декларацию 2018 года с обещанием не признавать полуостров российским.

«Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», — заявил он.

Зеленский показал скриншот «Крымской декларации» 2018 года, в которой госсекретарь США Майк Помпео времен первого президентского срока Трампа пообещал сохранить санкции и не признавать полуостров частью России. Президент заявил, что на переговорах в Лондоне американская сторона озвучила свое видение урегулирования конфликта, а Украина и страны Европы — свое. Он выразил надежду на то, что совместная работа приведет к продолжительному миру.

США планировали при обсуждении 30-дневного перемирия предложить Украине признать Крым российским, сообщило Politico. Но переговоры сорвались, госсекретарь Марко Рубио из-за неуступчивости Зеленского отказался ехать в Великобританию.