Принимай или уходи. США поставили Украине ультиматум

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Украине по плану урегулирования конфликта. Об этом сообщило Politico.

По данным издания, украинская делегация направилась в Лондон, где должно было состояться обсуждение 30-дневного перемирия. Однако Белый дом озвучил ультиматум, настаивая на принятии собственного мирного плана.

«Администрация Трампа вместо этого хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант „либо принимай, либо уходи“», — отметили в статье.

В публикации добавили, что мирный план США включает в себя отмену антироссийских санкций, а также неформальное признание Крыма частью России. Однако второе условие может не понравиться Западу.

По данным газеты The New York Times, Марко Рубио отказался участвовать в переговорах по Украине в Лондоне после заявления президента Владимира Зеленского о Крыме. Также госсекретарь США предупредил, что Трамп теряет терпение и способен перейти к «другим приоритетам».