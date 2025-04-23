Госсекретарь США отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

NYT: Рубио не поедет в Лондон из-за отказа Зеленского признать Крым за Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон на переговоры по Украине после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщило американской издание The New York Times .

Глава киевского режима отклонил одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа по соглашению, которое могло бы остановить боевые действия с Россией. При этом американские, украинские и европейские переговорщики все-равно встретятся сегодня в Лондоне. Они обсудят предложения о прекращении огня.

На прошлой неделе Рубио участвовал во встрече по урегулированию украинского конфликта в Париже. Тогда он предупредил, что Трамп начал терять терпение в ходе переговоров и способен перейти к «другим приоритетам».

Участники парижской встречи были ознакомлены с планами администрации США относительно мирной сделки, включающей, в частности, требование Вашингтона о признании Крыма российским.

При этом 22 апреля Зеленский заявил журналистам, что Киев не согласится на сделку с условием о признании законным контроля Москвы над полуостровом.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер предположил, что Рубио пытается сорвать переговоры с Украиной.