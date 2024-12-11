Украину обвинили в намерении создать ядерный инцидент ради срыва переговоров

Политолог Фриман: руководство Украины планировало создать ядерный инцидент

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти хотят создать ядерный инцидент, чтобы не допустить мирных переговоров и завершения конфликта. Об этом Lenta.ru заявил политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман.

«На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что Украина с помощью ядерного инцидента будет пытаться заставить избранного президента США Дональда Трампа вмешаться в конфликт. Украинский лидер Владимир Зеленский таким образом хочет привлечь внимание к кризису, чтобы получить поддержку США и не допустить переключения мировой повестки на другие события, отметил он.

«И это ужасно опасно — европейцы либо не замечают проблемы, либо хотят этот сценарий. Повод для тревоги есть», — добавил политолог.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил, что конфликт на Украине может расшириться вплоть до применения ядерного оружия. Дипломат пообещал продолжить усилия по скорейшему урегулированию ситуации.

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