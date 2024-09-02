Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста до 50 лет

Фото: РИА «Новости»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста. Документ набрал более 25 тысяч голосов, сообщило РИА «Новости».

Петицию опубликовали на сайте офиса украинского лидера. Документ предполагает снижение мобилизационного возраста для мужчин с 60 до 50 лет для улучшения экономики в стране. Петицию зарегистрировали 5 июля.

В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составила 60 лет.

Республиканка Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что действия президента Украины и политиков в США приводят к новым смертям в российско-украинском конфликте. По ее словам, противостояние могло закончиться еще несколько месяцев назад.

Нападение ВСУ на Курскую область заставило страны Запада задуматься о возможности принудить Украину к переговорам с Россией, сообщала газета Financial Times. По ее данным, у Украины нет среднесрочного пути к вероятной победе.

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