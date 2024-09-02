Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста. Документ набрал более 25 тысяч голосов, сообщило РИА «Новости» .

Петицию опубликовали на сайте офиса украинского лидера. Документ предполагает снижение мобилизационного возраста для мужчин с 60 до 50 лет для улучшения экономики в стране. Петицию зарегистрировали 5 июля.

В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составила 60 лет.

Республиканка Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что действия президента Украины и политиков в США приводят к новым смертям в российско-украинском конфликте. По ее словам, противостояние могло закончиться еще несколько месяцев назад.

Нападение ВСУ на Курскую область заставило страны Запада задуматься о возможности принудить Украину к переговорам с Россией, сообщала газета Financial Times. По ее данным, у Украины нет среднесрочного пути к вероятной победе.