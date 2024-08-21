Конгрессвумен Грин: конфликт на Украине мог завершиться несколько месяцев назад

Российско-украинский конфликт мог завершиться уже несколько месяцев назад, написала в соцсети Х конгрессвумен, республиканка Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что продолжение приведет к вымиранию целого поколения украинских мужчин.

«Этот конфликт мог закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого [президент Украины Владимир] Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие», — отметила Тейлор Грин.

Одержимость Штатов финансированием киевского режима приведет к уничтожению целого поколения украинских мужчин, заявила политик. При этом Зеленский продолжает повальную мобилизацию для участия в заведомо проигрышном для Украины конфликте.

После потери Новгородского Зеленский признал, что ситуация на Торецком направлении для ВСУ сложилась непростая.