Зеленский рассказал о двух секретных пунктах в «плане победы»

Два секретных приложения в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского не опубликуют. Об этом глава государства сообщил в ходе представления документа Верховной раде, трансляцию вел Telegram-канал украинского лидера.

По словам Зеленского, секретные приложения есть у оборонного пункта и тезиса о неядерном сдерживании России. Доступ к первому имеют государства, обладающие соответствующим военным потенциалом, ко второму — США, Германия, Великобритания, Франция и Италия.

Президент включил в «план победы» приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, продолжение «операций» в России и снятие ограничений на удары вглубь страны. В Верховной раде пункты документа Зеленского назвали пустыми словами.