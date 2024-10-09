Зеленский раскрыл первый пункт своего «плана победы»

Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО станет реальным шагом к миру

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» раскрыл первый пункт своего «плана победы». Им стало приглашение Украины в НАТО. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — заявил украинский лидер.

По его словам, президент России Владимир Путин якобы геополитически проиграет, если намерение включить Украину в состав альянса будет должным образом подтверждено.

Ранее исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала «план победы» Зеленского ультиматумом. По ее словам, в его основу легли требования по усилению антироссийских санкций, продолжении военной помощи Запада и сближении Украины с НАТО. И речи не идет о дипломатическом урегулировании украинского конфликта.

До этого Зеленский признался, что его «план победы» усовершенствуют в Вашингтоне и только потом обнародуют.