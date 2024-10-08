«План победы» Зеленского назвали ультиматумом

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не направлен на политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Как напомнила дипломат, план Зеленского построен вокруг трех ключевых позиций. Речь идет о дальнейшем сближении Украины с НАТО, продолжении военной помощи и усилении санкций против России.

«По сути, это — ультиматум, который не предполагает участия в переговорном процессе России и, как следствие, не имеет ничего общего с политико-дипломатическим урегулированием», — сказала Жданова.

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что США навязали своим союзникам идею о членстве Украины в НАТО. Он назвал перспективу вступления республики в альянс чисто геополитическим проектом.