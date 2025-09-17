Зеленский публично пообещал «не отдавать» Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал парламентариям, что не собирается отдавать России Донбасс даже ради урегулирования конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он прокомментировал закрытую встречу главы государства с фракцией «Слуга народа». По его словам, на мероприятии Зеленский поднял тему мирного процесса.

«Президент публично сказал депутатам, что не будет отдавать Донбасс Российской Федерации», — отметил Железняк.

Во время интервью украинский лидер сделал несколько заявлений касательно урегулирования конфликта. Он выразил готовность остановить бои. По его мнению, руководство республики надеялось, что президент США Дональд Трамп сможет добиться прекращения огня.

Также Зеленский согласился встретиться с президентом Владимиром Путиным «без каких-либо условий». В то же время он категорически отказался ехать в Москву и потребовал, чтобы переговоры проходили в любом месте, кроме России.