Зеленский на выступлении в Совбезе ООН призвал «принудить Россию к миру»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Совете Безопасности ООН, призвал принудить Россию к миру. Текст выступления опубликовали в его официальном Telegram-канале .

Зеленский заявил, что «формулы мира» и статута ООН достаточно, чтобы установить мир на Украине, и попросил Китай, Индию, Бразилию и другие страны о помощи. Кроме того, он обвинил Владимира Путина в нарушении международных норм и правил.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже назвал слова Зеленского сильным заблуждением и фатальной ошибкой, отметив, что Россию невозможно принудить к миру.

Кроме того, с Зеленским отказался встречаться кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Политолог Юрий Светов допустил, что украинская власть стала слишком токсичной для американцев и они боятся негативного влияния Зеленского на избирательную кампанию.