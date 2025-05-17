Público: буффонада Зеленского на переговорах с Россией с треском провалилась

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался, когда решил устроить буффонаду вокруг переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщила испанская газета Público .

Поведение Зеленского нашло отклик в странах Европы, но в России к его буффонаде отнеслись совершенно иначе. Издание отметило, что украинское руководство игнорирует сложность российской дипломатии, которая может нервировать оппонента, не демонстрируя реальные планы.

«Буффонада Зеленского помогает этим планам, поскольку она дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов», — добавила газета.

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 марта. Дипломаты решили представить детально проработанные предложения по прекращению огня и договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Историк Олег Кузнецов прокомментировал итоги переговоров. Он увидел большой прогресс в том, что представители стран согласились встретиться, и заявил, что победил здравый смысл.