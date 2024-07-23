Зеленский признался кардиналу из Ватикана в желании завершить конфликт

Владимир Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином и сообщил ему о необходимости как можно скорее завершить конфликт. Видеозапись с переговорами украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить конфликт как можно скорее, конечно», — процитировал его RT.

Зеленский также назвал приезд дипломата «сильным сигналом» от Ватикана и поблагодарил его за участие в саммите в Швейцарии.

Ранее украинский лидер допустил возможность переговоров с российским руководством. Он предположил, что встретится с президентом Владимиром Путиным на втором «саммите мира».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможности диалога между Россией и Украиной. Он призвал дождаться конкретных действий от украинской стороны. Песков также задался вопросом о том, какие именно планы вынашивает руководство Украины.