«Нужно подождать конкретных действий». Песков — о словах Зеленского про диалог с Россией

Песков предложил подождать действий после слов Зеленского о диалоге с Россией

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал подождать конкретных действий после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией. Слова представителя Кремля привело РИА «Новости».

Песков задался вопросом, что именно стоит за заявлением украинского лидера, и о каких планах в этом направлении идет речь.

«Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — отметил он.

Зеленский ранее допустил переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете диалога.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал заявление Зеленского о переговорах с российской стороной игрой для Запада. Таким образом президент Украины хочет показать, что якобы хочет мирного завершения конфликта.

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