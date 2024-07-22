Песков предложил подождать действий после слов Зеленского о диалоге с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал подождать конкретных действий после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией. Слова представителя Кремля привело РИА «Новости».

Песков задался вопросом, что именно стоит за заявлением украинского лидера, и о каких планах в этом направлении идет речь.

«Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — отметил он.

Зеленский ранее допустил переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете диалога.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал заявление Зеленского о переговорах с российской стороной игрой для Запада. Таким образом президент Украины хочет показать, что якобы хочет мирного завершения конфликта.