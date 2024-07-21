Зеленский допустил переговоры с Путиным на втором «саммите мира»

Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным, несмотря на запрет

Sean Kilpatrick
Фото: Sean Kilpatrick/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский допускает диалог о мире с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете переговоров с РФ. Слова Зеленского привела «Би-би-си».

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями РФ», — сказал он.

По словам Зеленского, если украинские власти захотят закончить конфликт, то будут договариваться с теми, кто представляет реальную власть в России.

Накануне бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что президент Украины допустил возможность начать переговоры с Путиным из-за тяжелой ситуации на поле боя и политических событий в Соединенных Штатах.

Кроме того, Зеленского сильно беспокоит неопределенность в вопросе будущей поддержки со стороны союзников.

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