Зеленский признал бесполезность танков Abrams на поле боя

Зеленский: поставленные Украине танки Abrams не изменили ситуацию для ВСУ

Daniel Löb/dpa
Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Танки Abrams, поставленные Соединенными Штатами на Украину, не смогли изменить ситуацию для ВСУ, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова привело РИА «Новости».

Украинский лидер выступил в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.

«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — подчеркнул Зеленский.

Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении Abrams в зоне специальной операции. Военные ликвидируют боевые машины с помощью беспилотников, ручных противотанковых средств и танков Т-72.

На прошлой неделе российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк М1 Abrams на Авдеевском направлении. Боевую машину атаковали из самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С».

Пентагон ранее решил заменить танки Abrams. Минобороны США заключило контракт с General Dynamics для создания боевой машины нового поколения.

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