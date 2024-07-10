Зеленский признал бесполезность танков Abrams на поле боя
Зеленский: поставленные Украине танки Abrams не изменили ситуацию для ВСУ
Танки Abrams, поставленные Соединенными Штатами на Украину, не смогли изменить ситуацию для ВСУ, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова привело РИА «Новости».
Украинский лидер выступил в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.
«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — подчеркнул Зеленский.
Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении Abrams в зоне специальной операции. Военные ликвидируют боевые машины с помощью беспилотников, ручных противотанковых средств и танков Т-72.
На прошлой неделе российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк М1 Abrams на Авдеевском направлении. Боевую машину атаковали из самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С».
Пентагон ранее решил заменить танки Abrams. Минобороны США заключило контракт с General Dynamics для создания боевой машины нового поколения.