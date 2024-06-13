«Кошмар для русских». США заменят Abrams на «похудевшие» танки

Пентагон решил заменить танк Abrams и заключил контракт с General Dynamics для разработки боевой машины следующего поколения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Весной 2023 года США планировали модернизировать M1A2 до версии SEPv4, но потом передумали. По информации агентства, танки не лучшим образом показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО.

«Нужно создать защиту, уменьшить вес, повысить живучесть и, конечно, упростить обслуживание», — указал заместитель министра армии США Гейб Камарилло.

Танки обеспечат интегрированной динамической защитой и уменьшат их массу. Abrams «похудеет» примерно с 73 до 60 тонн. Концепция боевой машины еще находится в разработке. Известно, что танк получит новую пушку и автомат заряжания, а тепловые и электромагнитные сигнатуры уменьшатся и станут более незаметными. Новые Abrams также оснастят гибридными электро-дизельными двигателями.

В США разработку прозвали «кошмаром для русских», но конкретных сроков выпуска новейших боевых машин американские военные пока не озвучили.

Ранее в The Asia Times рассказали о слабостях Abrams. По информации издания, танки не могут маневрировать, из-за чего их подрывают БПЛА и снаряды.