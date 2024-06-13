«Кошмар для русских». США заменят Abrams на «похудевшие» танки
РИА «Новости»: Пентагон подписал контракт на разработку замены танка Abrams
Пентагон решил заменить танк Abrams и заключил контракт с General Dynamics для разработки боевой машины следующего поколения. Об этом сообщило РИА «Новости».
Весной 2023 года США планировали модернизировать M1A2 до версии SEPv4, но потом передумали. По информации агентства, танки не лучшим образом показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО.
«Нужно создать защиту, уменьшить вес, повысить живучесть и, конечно, упростить обслуживание», — указал заместитель министра армии США Гейб Камарилло.
Танки обеспечат интегрированной динамической защитой и уменьшат их массу. Abrams «похудеет» примерно с 73 до 60 тонн. Концепция боевой машины еще находится в разработке. Известно, что танк получит новую пушку и автомат заряжания, а тепловые и электромагнитные сигнатуры уменьшатся и станут более незаметными. Новые Abrams также оснастят гибридными электро-дизельными двигателями.
В США разработку прозвали «кошмаром для русских», но конкретных сроков выпуска новейших боевых машин американские военные пока не озвучили.
Ранее в The Asia Times рассказали о слабостях Abrams. По информации издания, танки не могут маневрировать, из-за чего их подрывают БПЛА и снаряды.