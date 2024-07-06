MWM: уничтожение танков Abrams в зоне СВО сильно испортило их репутацию в мире

Российские войска значительно подпортили репутацию американских танков Abrams, уничтожая их в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Military Watch Magazine .

В материале отметили, что Abrams несут потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72.

Авторы статьи уверены, что в других странах уже поставили боевые качества этой техники под сомнение. Так уже было в 2010-х годах, когда репутация танков испортилась после событий в Ираке

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили еще один поставленный Украине американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении. По боевой машине выстрелили из самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С».

До этого российские военные с помощью FPV-дронов вывели из строя замаскированный немецкий танк Leopard. Его ВСУ использовали на Южно-Донецком направлении. Танк уничтожили с одного заряда, залетевшего под башню.

Кроме того, ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские военные до сих пор не научились правильно использовать немецкие танки, применяя их небольшими группами и почти без поддержки пехоты.