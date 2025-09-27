Зеленский пригрозил ударами по российской энергетике в ответ на блэкаут

Если на Украине случится блэкаут, она будет атаковать российскую энергетику. Об этом заявил Владимир Зеленский, его процитировало украинское издание «Страна.ua».

«Если угрожает блэкаут, например, столице Украины — в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России», — добавил он.

По словам Зеленского, он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава киевского режима призвал российских чиновников «знать, где находятся бомбоубежища». В ответ зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у России есть оружие, против которого бомбоубежище не спасет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Зеленский сыплет угрозами, чтобы доказать европейцам, что он хороший вояка.