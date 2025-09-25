Медведев: у России есть оружие, от которого бомбоубежище не спасет Зеленского

Россия может применить против Украины оружие, от которого не спасет бомбоубежище. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в мессенджере MAX .

«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — подчеркнул он.

Так Медведев отреагировал на заявление Владимира Зеленского в интервью Axios, в котором глава киевского режима призвал чиновников в Кремле выучить, где находятся бомбоубежища. Кроме того, зампредседателя Совбеза назвал Зеленского «киевским нариком».

Накануне лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия призвал Зеленского промыть рот, после того как тот на Генассамблее ООН назвал Грузию потерянной страной.