Зеленский пригрозил новыми дальнобойными ударами по территории России

«Наши подразделения будут делать все для переноса [конфликта] на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал глава киевского режима.

Зеленский ранее заявлял, что на Украине собираются наращивать выпуск дальнобойного вооружения. Он рассказал о соглашении с Данией, которое касается совместного производства вооружений для украинской армии за рубежом.

Германия намерена поставить на Украину дальнобойные ракеты к концу июля. В ФРГ заявили, что ВСУ необходимы ракетные системы, которые смогут поражать цели в глубине российской территории. Речь идет о складах, командных пунктах, самолетах и аэродромах.

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала участие ФРГ в поставках оружия ВСУ новым витком эскалации. Ее слова привели «Известия».