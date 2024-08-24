Зеленский предложил место для второго «саммита мира» по Украине

Президент Зеленский предложил провести второй «саммит мира» в Индии

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency
Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести второй «саммит мира» в Индии. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Мероприятие могут устроить в указанной стране, если ее власти согласятся подписать коммюнике первого саммита. Зеленский выступил с такой инициативой на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который прибыл на Украину с официальным визитом 23 августа.

Глава правительства Индии в свою очередь заявил о готовности сыграть роль в установлении мира между Россией и Украиной. Позиция индийских властей является подчеркнуто гуманитарной, добавил Моди.

Скорейшее завершение украинского конфликта является главной потребностью Украины, заявил Зеленский. По его словам, переговоры о мире могут начаться без требований о возврате территорий.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что второй «мирный саммит» сформирует основные предпосылки для прекращения огня. Мероприятие поможет достичь мира как можно быстрее.

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