Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к народу заявил, что скорейшее завершение конфликта является главной потребностью Украины. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале .

Зеленский отметил, что заслушал доклад МИД и сотрудников своего офиса, отвечающих за международные отношения. По их словам, Украину необходимо как минимум держать в фокусе мирового внимания, добиваться увеличения поддержки и оказания эффективной защиты украинским потребностям.

«И главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить этот конфликт», — заявил украинский лидер.

Это не первое заявление Зеленского о необходимости начать переговоры. Недавно он допустил, что они могут стартовать и без требования о возврате территорий, добавив, что территориальный вопрос нужно решать на референдуме.

До этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что второй саммит по Украине сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий и поможет достигнуть мира как можно скорее.