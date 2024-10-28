Отступающие из Украинска солдаты ВСУ расстреливали мирных жителей и животных
РИА «Новости»: отступающие из Украинска ВСУ убивали мирных жителей
Боевики ВСУ, покидая Украинск, открывали огонь по мирному населению. Об этом РИА «Новости» рассказали две жительницы города, которые эвакуировалась оттуда.
«Всех, кто остался, за людей просто не считали. В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак», — сообщила местная жительница Наталья.
Еще до того, как в город зашла российская армия, добавила она, боевики бомбили дома.
Другая жительница Элла рассказала, что украинские военные убили нескольких человек, которые прятались в подвале.
«Солдаты закинули туда несколько шашек, а дверь подожгли и закрыли, чтобы никто не вышел», — вспомнила она.
Они открыто говорили, что после своего ухода из города никого не оставят в живых.
Продолжают давать показания военным следователям жители курского приграничья. Одна курянка рассказала о зверствах украинских боевиков: что в подвалах находили повешенных и зарезанных детей, а также тела их расстрелянных родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, солдаты ВСУ брали заложников и совершали над ними насильственные действия.