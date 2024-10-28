Боевики ВСУ, покидая Украинск, открывали огонь по мирному населению. Об этом РИА «Новости» рассказали две жительницы города, которые эвакуировалась оттуда.

«Всех, кто остался, за людей просто не считали. В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак», — сообщила местная жительница Наталья.

Еще до того, как в город зашла российская армия, добавила она, боевики бомбили дома.

Другая жительница Элла рассказала, что украинские военные убили нескольких человек, которые прятались в подвале.

«Солдаты закинули туда несколько шашек, а дверь подожгли и закрыли, чтобы никто не вышел», — вспомнила она.

Они открыто говорили, что после своего ухода из города никого не оставят в живых.

Продолжают давать показания военным следователям жители курского приграничья. Одна курянка рассказала о зверствах украинских боевиков: что в подвалах находили повешенных и зарезанных детей, а также тела их расстрелянных родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, солдаты ВСУ брали заложников и совершали над ними насильственные действия.