Зеленский пожаловался на дефицит ракет для систем ПВО

Еще утром к нескольким украинским системам ПВО не было ракет. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге, его слова привело издание «Страна.ua».

«Сегодня с утра мы получили серьезный пакет, сейчас он на Украине. Но это удается такими силами, кровью — выбивать пакеты», — пожаловался он.

Ранее Зеленский уже потребовал от европейских союзников новые системы противовоздушной обороны после того, как российские военные нанесли удар баллистической ракетой «Орешник».

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что у украинских военных больше не хватает сил, чтобы отражать ракетные атаки со стороны России, в том числе по столице.