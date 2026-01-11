Кличко заявил об отсутствии у Украины ресурсов для отражения ударов ВС России

У системы противовоздушной обороны Украины нет достаточных ресурсов для отражения российских атак, в том числе ударов по Киеву. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в беседе с немецким изданием Bild .

«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве», — сказал он.

Кличко отметил, что Украина в срочном порядке нуждается в получении дополнительных систем ПВО для защиты от атак ВС России.

Ранее стало известно, что мэр Киева призвал жителей города уехать на фоне острых проблем с ЖКХ. В украинской столице повреждена критическая инфраструктура.