Зеленский поле удара «Орешником» потребовал больше ПВО для Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский после ночного удара ВС России баллистической ракетой «Орешник» снова потребовал у западных союзников больше систем противовоздушной обороны. Свое заявление президент Украины опубликовал в телеграм-канале.

«Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет», — написал Зеленский.

Российское Министерство обороны сообщило, что удар «Орешником» — это возмездие за атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Ракеты поразили объекты производства БПЛА, которые использовались для теракта, и предприятия энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.

Прилет «Орешника» попал на видео. Удар произвели по объектам военной логистики в районе населенного пункта Стрый в Львовской области.