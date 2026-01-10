Зеленский закатил истерику после ночного удара «Орешником»
Зеленский поле удара «Орешником» потребовал больше ПВО для Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский после ночного удара ВС России баллистической ракетой «Орешник» снова потребовал у западных союзников больше систем противовоздушной обороны. Свое заявление президент Украины опубликовал в телеграм-канале.
«Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет», — написал Зеленский.
Российское Министерство обороны сообщило, что удар «Орешником» — это возмездие за атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Ракеты поразили объекты производства БПЛА, которые использовались для теракта, и предприятия энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.
Прилет «Орешника» попал на видео. Удар произвели по объектам военной логистики в районе населенного пункта Стрый в Львовской области.