«Нагнетание военного психоза». Антонов — об итогах первого дня саммита НАТО
Антонов указал на агрессивную сущность НАТО по итогам первого дня саммита
Первый день саммита НАТО подтвердил «агрессивную сущность» блока, США и союзники не сказали ни слова о мире. Об этом журналистам рассказал посол России в США Анатолий Антонов, его слова привело Р ИА «Новости».
«США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии», — сообщил российский дипломат.
Страны альянса продолжают навязывать авторитарные порядки, которые отвечают интересам «золотого миллиарда», отметил Антонов. Участники саммита не сказали ни одного слова о мире.
«Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», — отметил Антонов.
Таким образом страны НАТО пытаются запугать свою общественность и оправдать увеличение трат на поддержание Украины, которую используют как «таран» для нанесения стратегического поражения России.
Президент США Джо Байден на саммите пообещал отправить на Украину сотни ракет-перехватчиков.