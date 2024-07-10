«Нагнетание военного психоза». Антонов — об итогах первого дня саммита НАТО

Антонов указал на агрессивную сущность НАТО по итогам первого дня саммита

Фото: РИА «Новости»

Первый день саммита НАТО подтвердил «агрессивную сущность» блока, США и союзники не сказали ни слова о мире. Об этом журналистам рассказал посол России в США Анатолий Антонов, его слова привело Р ИА «Новости».

«США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии», — сообщил российский дипломат.

Страны альянса продолжают навязывать авторитарные порядки, которые отвечают интересам «золотого миллиарда», отметил Антонов. Участники саммита не сказали ни одного слова о мире.

«Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», — отметил Антонов.

Таким образом страны НАТО пытаются запугать свою общественность и оправдать увеличение трат на поддержание Украины, которую используют как «таран» для нанесения стратегического поражения России.

Президент США Джо Байден на саммите пообещал отправить на Украину сотни ракет-перехватчиков.

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте