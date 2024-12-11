Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности Украине

Reuters: Зеленский на встрече с Трампом настаивал на гарантиях для Украины

Владимир Зеленский во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже настаивал на гарантиях безопасности для Украины по окончании конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, Трамп был «дружелюбен, уважителен и открыт» и утверждал, что необходимо как можно скорее прекратить огонь и начать переговоры. В свою очередь Зеленский утверждал, что этого недостаточно, и требовал гарантий.

Также, по данным Bloomberg, глава киевского режима хотел, чтобы Украину приняли в НАТО и ввели на территорию страны воинский контингент альянса.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп пока не уполномочен говорить об урегулировании на Украине, поскольку вступает в должность только в январе, но после этого следует ожидать изменений в лучшую сторону.