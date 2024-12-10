Зеленский потребовал от Трампа в Париже приглашения Украины в НАТО

Bloomberg: Зеленский требовал от Трампа гарантий вступления Украины в НАТО

Лидер Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном настаивал на приглашении страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, Зеленский требовал гарантий безопасности, чтобы завершить конфликт с Россией. Он также поддержал идею о вводе западных военнослужащих на Украину.

«Зеленский заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы», — отметило издание.

Зеленский пообещал позвонить американскому коллеге Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос о приглашении в НАТО. Украинский лидер объяснил, что до инаугурации Трампа следует вести переговоры с действующим главой государства.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий увидел в заявлении Зеленского признаки отчаяния. По его мнению, украинский президент хочет напрямую вовлечь западные страны в конфликт.