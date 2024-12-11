Орбан объяснил молчание Трампа по Украине

Орбан: Трамп пока не уполномочен говорить о перемирии на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пока не имеет полномочий говорить о перемирии на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами, видеозапись опубликовали в соцсети Facebook*.

«Это не были переговоры, потому что президент Трамп еще не вступил в должность, когда вступит, будут переговоры, пока просто беседа. <…> Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — заявил Орбан.

Он отметил, что вести переговоры Трампу не позволяют строгие американские законы.

Во вторник Орбан посетил Трампа в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовал миллиардер Илон Маск и будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц. В посте венгерский премьер написал, что «будущее началось».

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