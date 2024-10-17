Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Западные партнеры могут передать ВСУ дальнобойные ракеты без разрешения их использовать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.
«Я думаю, вы можете нам дать дальнобойные ракеты. Понимаете? Но не давать разрешения <…> и продемонстрировать волю поддерживать [Украину]», — заявил глава государства.
Ранее Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Стратегия нацелена на полноценное вовлечение НАТО в конфликт, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это чревато «совсем иными последствиями».
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал план Зеленского. В документе отобразили меры, которые на которые Запад попросту не пойдет.
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