Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Зеленский: Запад мог бы дать дальнобойные ракеты без разрешения их использовать

Западные партнеры могут передать ВСУ дальнобойные ракеты без разрешения их использовать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я думаю, вы можете нам дать дальнобойные ракеты. Понимаете? Но не давать разрешения <…> и продемонстрировать волю поддерживать [Украину]», — заявил глава государства.

Ранее Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Стратегия нацелена на полноценное вовлечение НАТО в конфликт, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это чревато «совсем иными последствиями».

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал план Зеленского. В документе отобразили меры, которые на которые Запад попросту не пойдет.