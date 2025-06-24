Зеленский попросил у Европы 150 миллиардов евро на производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО запросил у Европы 150 миллиардов евро на производство оружия. Об этом сообщил телеканал RT .

«С оружием, которое мы производим, [Украина] станет частью сильной Европы и ее системы безопасности», — заявил он.

Также Зеленский поддержал увеличение расходов стран НАТО на оборону до 5% от ВВП.

Ранее газета Politico сообщила об изменениях в расписании саммита. Заседание по Украине не состоится, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал переговоры по Украине в Стамбуле несерьезными. По его словам, альянс должен обеспечить стране максимально сильную позицию.