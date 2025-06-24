Генсек НАТО Рютте назвал переговоры по Украине несерьезными

Нынешние переговоры по Украине в Стамбуле — несерьезные. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле — это несерьезно», — процитировал его ТАСС.

При этом он не уточнил, что подразумевает под «серьезными переговорами». Только отметил, что они начнутся не скоро и «для этого еще потребуется время».

Также генсек призвал страны НАТО расширить инвестиции в производство оружия на территории Украины, помимо военных поставок Киеву. По его словам, это необходимо, чтобы «подготовить Украину» к будущим переговорам.

Он напомнил, что с начала 2025 года европейские страны НАТО и Канада уже предоставили Украине вооружений на 35 миллиардов евро.

Также Рютте заявил, что на предстоящем двухдневном саммите НАТО примут «смелые решения». Одной из ключевых тем для обсуждения станет утверждение нового плана инвестиций в оборону.