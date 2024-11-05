Зеленский похвастался поставкой ПВО NASAMS из Канады

Зеленский: Украина получит систему ПВО NASAMS от Канады до конца 2024 года

Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об отправке первой заказанной для Украины системы ПВО NASAMS», — написал он.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины рассчитывают получить ПВО до конца 2024 года. Систему противовоздушной обороны NASAMS разработала норвежская фирма Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской Raytheon.

На прошлой неделе власти США выделили очередной пакет военной помощи Украине. По данным Пентагона, ВСУ получат боеприпасы и оборудование на 425 миллионов долларов. Это будет уже 69-й транш с августа 2021 года.

Зеленский неоднократно просил лидеров Запада и США разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Президент Джо Байден не дал своего согласия.