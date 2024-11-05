Зеленский похвастался поставкой ПВО NASAMS из Канады

Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале.
«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об отправке первой заказанной для Украины системы ПВО NASAMS», — написал он.
По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины рассчитывают получить ПВО до конца 2024 года. Систему противовоздушной обороны NASAMS разработала норвежская фирма Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской Raytheon.
На прошлой неделе власти США выделили очередной пакет военной помощи Украине. По данным Пентагона, ВСУ получат боеприпасы и оборудование на 425 миллионов долларов. Это будет уже 69-й транш с августа 2021 года.