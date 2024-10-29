Отказ США разрешать Украине бить вглубь России поверг Зеленского в шок

Владимир Зеленский был шокирован тем, что США не позволили Украине использовать дальнобойные вооружения для ударов вглубь России. Об этом сообщило издание The New York Times .

«Зеленский был ошеломлен тем, что президент [США Джо] Байден не дал ему разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре», — написали журналисты.

Как сообщили газете анонимные американские чиновники, украинская сторона даже не смогла предоставить весомые аргументы для получения разрешения на удары. Составленный киевским режимом перечень целей на российские территории сильно превысил количество ракет, которые Америка могла бы отправить ВСУ.

Кроме того, собеседники журналистов назвали «план победы» Зеленского нереалистичным и «полностью зависящим» от западной помощи.

Также стало известно, что пункт «плана победы» украинского лидера о пакете «неядерного сдерживания» включал в себя просьбу о передаче ВСУ ракет большой дальности Tomahawk. Как отметили собеседники NYT, это «абсолютно невыполнимая просьба».