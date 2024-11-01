США выделили очередной пакет помощи Украине

Пентагон объявил о выделении Украине помощи на 425 миллионов долларов

Власти США выделили очередной пакет военной помощи Украине, сообщили в пресс-службе Пентагона. В этот раз ВСУ получат боеприпасы и оборудование на 425 миллионов долларов.

В Министерстве обороны США напомнили, что это уже 69-й транш с августа 2021 года.

«Этот пакет <…> предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, в том числе: перехватчики противовоздушной обороны; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехника; и противотанковые средства», — уточнили в Пентагоне.

ВСУ получат ракеты Stinger, боеприпасы для комплексов класса «земля-воздух» (NASAMS), боеприпасы класса «воздух-земля», бронетранспортеры Stryker, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, ряд других снарядов и запчасти.

В США напомнили, что сотрудничество с Украиной продолжают около 50 государств. Взаимодействуют стороны в рамках контактной группы «по обороне» страны.

В России на днях отработали нанесение массированного ядерного удара. О результатах учений Владимиру Путину доложил министр обороны Андрей Белоусов.