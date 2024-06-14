Зеленский похвастался, что США передадут ВСУ «эскадрильи истребителей»

Зеленский: США передадут Украине ЗРК Patriot и эскадрильи истребителей

Фото: РИА «Новости»

США отправят Украине новые ЗРК Patriot и передадут «эскадрильи истребителей», в которые войдут F-16 и другие самолеты. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в соцсети Х.

«Соглашение включает поставки продвинутых систем обороны, таких как Patriot, а также эскадрилий истребителей — да, именно эскадрилий во множественном числе — куда войдут, помимо прочего, F-16», — заявил он.

Он отметил, что договор еще предусматривает отправку других видов вооружений.

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что самолеты F-16 не взлетят с украинских аэродромов из-за ударов российских военных. Он назвал американские самолеты очень капризными, для их нормального старта нужна чистая взлетно-посадочная полоса. Если путь «разгромить», то F-16 не смогут взмыть в воздух.

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