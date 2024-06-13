На Украине рассказали, как Россия перехитрила американские F-16

Самолеты F-16 не смогут взлететь с аэродромов Украины, потому что войска России наносят по ним удары. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на YouTube-канале «Фабрика новостей».

По словам эксперта, взлетно-посадочная полоса должна быть очень чистой, чтобы F-16 могли нормально взлететь. Если путь «разгромить», то воздушный аппарат не поднимется в небо.

«Такие самолеты, как F-16, они вообще-то высококачественные, но они очень капризные <…> взлетно-посадочная полоса должна быть идеально чистая», — сказал он.

Стариков отметил, что самолеты СССР, в отличие от американских, неприхотливы, потому что имеют воздухозаборник сверху.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Украина может разместить несколько F-16 за границей. Так военные аппараты не смогут стать целями на украинских базах.