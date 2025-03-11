Зеленский подтвердил согласие Украины на полное прекращение огня

Украина согласилась отказаться от своей инициативы о «воздушно-морском» перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава киевского режима рассказал о получении доклада украинской делегации, встретившейся с американскими делегатами в Саудовской Аравии.

«Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе-ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море», — заявил Зеленский.

По его словам, американцы предложили сделать первый шаг и установить на 30 дней полное прекращение огня, которое будет затрагивать не только ракеты, бомбы и беспилотники, но также Черное море и всю линию фронта.

Зеленский добавил, что Украина приняла это предложение и считает его положительным. Теперь США должны убедить Россию согласиться с ним, чтобы заработал «момент тишины».

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США передадут России предложение о полном прекращении огня.