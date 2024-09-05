Украинский пленный раскрыл план нападения на Курскую область

Украинские военные должны были продвинуться по Курской области как можно дальше, при этом по возможности не ввязываться в бои. Об этом рассказал РИА «Новости» пленный Михаил Шкода.

По его словам, его подразделению приказали передвигаться быстро и без остановок, отстреливаться на ходу и заехать как можно дальше. Уже затем, по его словам, к ним должны были подтянуться основные силы. Ширина фронта составляла 20-30 километров, задействовали силы до четырех бригад.

Ранее Шкода рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил задачу прорваться к Курской АЭС и заложить там бомбу. Генерал утверждал, что больших сил российской армии на пути не будет и приказ удастся выполнить быстро.

Жительница Курской области рассказала следователям, что украинские боевики хотели похитить их и вывезти на Украину, но что-то помешало им в последний момент.