Украинское командование отправило в Курскую область подразделение из бывших заключенных. Они занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с российскими силами, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на нескольких морпехов.

«Украинское командование создало роту „Шквал“. Состав роты — все заключенные», — рассказал комбат.

Командования с ними нет, поэтому военные занимают оборону самостоятельно и делают что хотят.

«В стрелковый бой не вступают. После нашего огневого поражения они просто бегут», — добавил он.

Украинские боевики вторглись на территорию Курской области 6 августа. ВСУ обстреливали дома и машины мирных граждан. Тысячи человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. Ранее жительница Суджи рассказала, как впопыхах бежала от бомбежек.

Ожесточенные бои идут несколько недель. Российские военные отвечают на атаки противника и не дают ему проникнуть вглубь страны. Утром 3 сентября стало известно, что морпехи Черноморского флота разбили колонну техники ВСУ в Курской области. Один из украинских военнопленных ранее отмечал, что командиры скрывали от них, где именно они находятся.