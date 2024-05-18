Зеленский озвучил «самое большое преимущество» России | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 10:37 Зеленский озвучил «самое большое преимущество» России Зеленский назвал ограничения Запада на удары большим преимуществом России President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Запад запретил Украине атаковать российскую территорию с помощью поставленного им оружия, что стало для ВС России «самым большим преимуществом» в конфликте. Об этом Agence France Press заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что ВСУ не могут полноценно задействовать западное оружие в конфликте. По его словам, для эффективного противостояния России Украине необходимо поразить объекты на российской территории.

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«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — отметил Зеленский.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что из-за провалов ВСУ на Украине обострилась внутриполитическая ситуация. Украинские власти могут решиться пойти на мирные переговоры, так как положение армии в зоне СВО становится все рискованнее.

Неудачи ВСУ в зоне боевых действий также вызвали недовольство в обществе — украинцы задались вопросами о том, на что пошли деньги, выделенные на оборонительные укрепления на Харьковском направлении.