Провал ВСУ под Харьковом вызвал политический кризис на Украине | 360°

18 мая 2024, 03:45
Провал ВСУ под Харьковом вызвал политический кризис на Украине
«Страна.ua»: провал ВСУ под Харьковом вынудит Украину к проведению переговоров
Внутриполитическая ситуация на Украине обострилась из-за неспособности ВСУ сдержать продвижение российских войск в Харьковской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
По мнению авторов статьи, сложившееся на поле боя положение дел может привести к тому, что украинское руководство заявит о готовности участвовать в мирных переговорах.
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При этом в обществе возникло много вопросов к действующей власти, в частности, почему на харьковском направлении не были подготовлены оборонительные укрепления и куда делись выделенные на них деньги.
Кроме того, украинцы опасаются введения закона о тотальной мобилизации, также они недовольны регулярными отключениями света в городах.
Перед Зеленским и его командой встал вопрос о том, что делать дальше: продолжать боевые действия «на истощение», или начать поиск вариантов скорейшего окончания конфликта.
По мнению французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом не только для Украины, но и для Запада.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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